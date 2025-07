L'operazione che ha portato Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia all'Inter continua a far parlare in Francia. Dove il giornalista Romain Molina, parlando dal suo canale Youtube, ha espresso un elogio al direttore sportivo dei Phocéens Mehdi Benatia che suona quasi come una punzecchiatura ironica nei confronti dei nerazzurri: "Benatia è riuscito a far pagare all'Inter 30 milioni di euro per Luis Henrique. Non so come ci sia riuscito. Onestamente, è Houdini. Per me è un grande mago".

A detta di Molina, Luis Henrique era un desiderata di Simone Inzaghi, e il suo arrivo è stato in bilico dopo l'addio del tecnico ai nerazzurri. Ma alla fine l'operazione si è conclusa regolarmente: "Sapendo che era Inzaghi a volerlo e che gli agenti della Roc Nation non avevano fatto quasi nulla e che volevano prendere commissioni e mandati... Questo trasferimento è grandioso ", ha aggiunto, sottolineando il ruolo poco chiaro di alcuni intermediari in questa vicenda.