Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, raggiunto da Kiss Kiss Napoli, parlato della prossima sfida in programma contro il Napoli e contemporaneamente ha aggiornato sulle intenzioni del club lariano per il gioiellino Nico Paz: "Lui è assolutamente un progetto di campione, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno ed un atteggiamento ed umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile".

Altra rivelazione dei lariani è Assane Diao, il cui impatto con la Serie A è stato deflagrante: "Per noi è straordinario, abbiamo un gruppo di lavoro che opera con me davvero straordinario, un allenatore che sa valorizzare i calciatori ed anche il resto della squadra. Noi abbiamo il coraggio e la forza per investire, è vero, ma siamo anche in grado di creare lo spazio giusto per tutti e valorizzarli. Diao quando ha segnato il primo gol era arrivato da poco, ma per lui era come fosse qui da tre mesi, questa è la nostra forza".