Grandissima vittoria di Charles Leclerc a Monza per il Gran Premio d'Italia, dove il pilota della Ferrari è riuscito nell'impresa di tagliare per primo il traguardo, tornando a sciabolare dal gradino più alto del podio in mezzo ad una nuvola rossa. Dopo le congratulazioni dell'Inter (LEGGI QUI), per il pilota monegasco e per il team Ferrari arrivano i complimenti di un affezionatissimo tifoso del Cavallino: l'ex presidente della Beneamata, Steven Zhang. L'ex numero uno del club milanese, noto appassionato di motori e F1, ha celebrato la vittoria di Monza sui social: "Mamma mia" scrive con tanto di richiamo all'Italia. "Che gara Leclerc! Forza Ferrari".

