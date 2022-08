Il migliore in campo, insieme a Dumfries, Lautaro Martinez con la Lazio è uno dei pochi a non demordere e non lasciare nulla d'intentato. L'unico a mettere testa, gambe ma soprattutto cuore e spirito. Ieri e non solo perché il Toro è anche l'unico ad esprimersi a mente fredda e livello di adrenalina rientrato: "Testa alta perché si da tutto. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare per correggere gli errori e guardare avanti tutti insieme perché c’è ancora tanta strada da fare" scrive l'argentino su Instagram, dove commenta il risultato di ieri e sprona i compagni.