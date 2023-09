Dopo aver fatto autocritica ai microfoni dei broadcaster a fine partita, Lautaro Martinez ripete gli stessi concetti su Instagram tornando sul pareggio in casa della Real Sociedad. "Sappiamo di non aver giocato una partita al nostro livello, l’importante è non avere perso. Ora dobbiamo recuperare, lavorare tanto per continuare a migliorarci individualmente e come squadra", scrive il capitano sui social.