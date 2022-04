Dopo il triplice fischio di Maurizio Mariani, il mattatore della serata Lautaro Martinez arriva ai microfoni di Sport Mediaset per la sua analisi dal prato di San Siro di questa semifinale col Milan: "Serata indimenticabile? Sì, sono contento perché giochiamo un'altra finale. Lavoriamo per questo, per portare l'Inter sempre in alto. Oggi lo abbiamo dimostrato un'altra volta, la gente è contenta per questo. Ora guardiamo avanti".

Sognavi di essere decisivo così in un derby?

"Sì, anche perché oggi c'erano i miei genitori e la mia famiglia a vedermi. I gol sono per loro, che mi danno la spinta per non farmi cadere".