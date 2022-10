"Vittoria che vuol dire tanto. Vuol dire che siamo cresciuti, maturati. Dopo il momento di difficoltà che abbiamo avuto, ora stiamo bene e dobbiamo continuare così. Siamo sulla strada giusta dopo aver perso punti importanti. Abbiamo cambiato pagina e si vede". Queste le parole di Lautaro Martinez a SkySport a fine gara. "Ora segno sempre? È così. Oggi ho calciato, ci ho provato, forse ha sbagliato il portiere, non so, ma il calcio è così. Per noi attaccanti è così. Importante un confronto nello spogliatoio? Abbiamo parlato tantissimo, ma resta lì. Dico solo che si vede sul campo".