La squadra ha ritrovato la tranquillità anche in situazioni di difficoltà. Cosa è scattato? "Ci siamo detti le cose in faccia nel corso di una riunione in cui tutti hanno espresso il proprio pensiero. Da lì bisognava ripartire, abbiamo perso troppi punti e dobbiamo recuperare".

Sei molto migliorato negli assist.

"Ogni giorno cerco di migliorare, anche in base ai compagni che ho intorno. Edin fa tanto lavoro, oggi ha fatto l'assist a Nicolò per il gol decisivo. Cerco di dare il meglio, guardando i compagni. Sono giovane e posso migliorare".

Può servirti anche per giocare accanto a Messi.

"Stiamo parlando del migliore al mondo. Leo è stato fondamentale per me, devi essere preparato a tutto quando giochi con questo tipo di calciatore".

In tribuna c'era Milito, molto importante per il tuo arrivo all'Inter. Vi siete sentiti?

"Ci sentiamo spesso con lui, è stato importante per me al Racing e per il mio arrivo all'Inter, lo ringrazio sempre perché è una persona che mi ha dato fiducia sin dall'esordio al Racing. In questi giorni andremo sicuramente a cena insieme".

Tra le immagini belle della serata c'è quella in cui ti avvicini a Gonzalez infortunato. Cosa vi siete detti?

"Mi spiace, ha sentito indurirsi il muscolo. Spero non sia nulla di grave e che sia pronto per la Nazionale".