Lautaro Martinez, tra i migliori in campo dell'Inter con un gol e un assist nel poker di Lecce, è uno dei primi protagonisti intercettati da DAZN sul prato del Via del Mare per un commento a caldo sul match appena concluso: "Noi siamo l'Inter, ogni giocatore deve avere carattere e personalità. Siamo contenti perché portiamo a Milano tre punti importanti per il nostro percorso".

Nel 2025 migliorerai ancora rispetto al 2024?

"Speriamo, i gol sono importanti ma devono servire alla squadra. Quando l'Inter vince e arrivano i gol c'è il doppio della felicità. Sto lavorando bene, questo mi rende orgoglioso".

Anche chi gioca meno fa bene, come Frattesi.

"Lui lo sa, l'anno scorso l'ha dimostrato. Quando è chiamato in causa risponde sempre. Sappiamo che giocatore è, è fondamentale per noi. Parlo spesso con lui, gli voglio bene perché ogni giorno dà il massimo. Chi gioca sente la pressione e chi gioca di meno deve dare la spinta in più per migliorare".

