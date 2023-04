Non c'è ancora l'atto ufficiale di rinuncia, ma il Milan sta titubando parecchio sul proseguire con il progetto del nuovo stadio nella zona de La Maura. Secondo La Repubblica, sarebbero diventati troppi gli ostacoli da superare lungo il percorso, dai tempi di costruzione al permanente rischio di ricorsi. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si confronta quotidianamente con il sindaco Giuseppe Sala e ben conosce le problematiche, politiche e tecniche, legate a La Maura. Stando alla tabella di marcia di Sala il Milan avrebbe già dovuto presentare il progetto prima di Pasqua, ma così non è avvenuto. E nemmeno questa settimana si è concluso nulla.

Nel frattempo, il Comune ha deciso di inviare una lettera indirizzata sia al Milan che all’Inter per chiedere alle squadre di pronunciarsi definitivamente sul progetto originario, quello di un nuovo stadio a San Siro. L’amministrazione attende un aggiornamento del dossier alla luce del dibattito pubblico e di alcuni nuovi paletti votati dal Consiglio, oppure una rinuncia formale, che ancora non è arrivata. E senza timbrare l’addio al piano A, rossoneri e nerazzurri non possono chiaramente aprire l’iter per i rispettivi piani B.