Giustamente contento Kristjan Asllani per la sua rete, la prima con la maglia dei Kombetare, con la quale ha permesso all'Albania di suggellare la vittoria contro l'Armenia. Soddisfazione finale di un anno importante per il centrocampista dell'Inter, che ai microfoni di SuperSport esprime nel dopopartita: "È una bella emozione segnare un gol con la Nazionale. Tutti i bambini piccoli hanno dei sogni. Ma oggi la cosa più importante è stata la vittoria perché ci siamo fatti apprezzare dalla gente. Quando entro in campo voglio giocare, anche se è il mister a fare le scelte. Poi ho sempre voglia e fame di giocare".