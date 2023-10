L'Olanda riapre il discorso secondo posto nel girone B di qualificazione a Euro 2024 battendo la Grecia 1-0 a domicilio grazie a un rigore trasformato da Virgil van Dijk al 93', in pienissimo recupero, dopo una lunga consultazione tra l'arbitro Alejandro Hernández e il VAR Juan Martínez Munuera per assegnare il tiro dagli undici metri conquistato da Denzel Dumfries, atterrato in area da Vangelis Pavlidis. Questa vittoria è di vitale importanza per gli Orange, che agganciano in classifica la squadra di Gustavo Poyet a quota 12, alle spalle della Francia già qualificata, ma hanno una partita a disposizione in più degli avversari diretti per tentare il sorpasso definitivo.

