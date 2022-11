Amichevole vincente per l’Italia di Roberto Mancini contro l'Albania che dopo essere passata in svantaggio al 16esimo con la rete di Ismajli rimonta prima impattando il risultato con Di Lorenzo su assist di un ottimo Grifo, protagonista della serata. È il centrocampista del Friburgo a sottoscrivere gli altri due gol, uno al 25esimo, l’altro nella ripresa al 64esimo. Novanta minuti di gioco per gli interisti in campo dal primo minuto, ovvero Bastoni e Dimarco, restano in panchina invece Nicolò Barella e Francesco Acerbi. Spazio anche per Asllani invece che gioca gli ultimi scampoli di gara, subentrando a Bajrami al 71esimo. Spavento rientrato per Sandro Tonali, i cui esami effettuati in questi minuti hanno escluso problemi alla spalla dopo la brutta caduta.