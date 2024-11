Tra le rivelazioni di questa prima fase di campionato di Serie A c'è sicuramente Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 marocchino che l'Hellas Verona ha prelevato dal Nizza in estate e che con le sue prestazioni ha stuzzicato l'attenzione di Inter e Milan, ma anche di club esteri come Olympique Marsiglia e Manchester City. Sean Sogliano, direttore sportivo del club gialloblu, intervistato a margine del Gran Galà del Calcio Italiano, è sibillino sul futuro del giocatore di Paolo Zanetti: "È un ragazzo giovane che ha dimostrato grande valore in questo inizio di campionato. Non è facile convivere con la necessità di mantenere la concentrazione in una squadra che ha come obiettivo principale la salvezza. Come ho già detto, il Verona è un club che spesso vende i suoi giovani più promettenti. È una sfida trovare l’equilibrio tra costruire una squadra competitiva e far fronte alle necessità del mercato. Non è facile, ma dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni."

Belahyane resterà a gennaio?

"Vedremo. Fosse per me li terrei tutti, ma ci sono situazioni che vanno oltre le intenzioni del club. A gennaio discuteremo cosa sia meglio per lui e per la società. Non è un giocatore facile da sostituire, ma queste valutazioni spettano anche al presidente. È un talento molto forte, e se arriveranno offerte le valuteremo con attenzione".

