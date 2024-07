Lunga conferenza stampa indetta dall'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi che dopo la scelta del capitano del Napoli di restare all'ombra del Vesuvio ha chiarito alcuni aneddoti che hanno costellato la trattativa per il rinnovo. Tra i tanti passaggi, il procuratore ha parlato anche dei contatti avuti con l'Inter.

C'è stata qualche tentazione tra i club italiani? I compagni si sono spesi per la permanenza?

"La prima squadra che mi ha chiamato è stata l'Inter. Avete aizzato sul discorso Juve, ma c'è stata prima l'Inter che ha Dumfries con un solo anno di contratto e ha chiesto informazioni. Giovanni non s'è mai sentito abbandonato dai compagni. Il gruppo si è scomposto un po', è normale in una situazione come quella dell'anno scorso, succede in modo naturale perché tutti i calciatori sono presi dalla disperazione e non riescono più a essere compatti. In ogni spogliatoio qualche discussione può esserci sempre, ma nessuno si è comportato male con Di Lorenzo".

