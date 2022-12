Quale sarà il futuro di T ommaso Baldanzi ? I colleghi di TMW lo chiedono ad Andrea Pastorello , agente del talento dell'Empoli accostato anche all'Inter per il prossimo futuro: "Noi siamo nella situazione ideale, l'Empoli ti dà l'opportunità di giocare e per questo abbiamo anche rinnovato il contratto. Ma è anche un club che ti vende: sappiamo perfettamente che forma giovani per poi venderli , negli ultimi anni ci sono stati tanti esempi: da Viti ad Asllani , passando per Ricci" ricorda il procuratore.

E i club in fila per il classe 2003 soni diversi: "Non abbiamo ricevuto ad oggi delle richieste specifiche - aggiunge Pastorello -. Sappiamo che ci sono tanti club importanti, soprattutto in Italia perché all'estero non è ancora così conosciuto, ma io non vedo a gennaio un club che investe e carica sull'attuale bilancio il peso di una operazione che potrebbe fare in estate".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER! IL TUO REGALO DI NATALE