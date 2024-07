Khephren Thuram è, da questa sera, un nuovo giocatore della Juventus. Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero, c'è stato anche lo spazio per ricordare l'infanzia trascorsa in Italia, a Torino, con il fratello: “Mi ricordo quando mio papà giocava allo Stadio delle Alpi. Mi ricordo di Zlatan (Ibrahimovic, ndr) per me era un grande giocatore, era il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. E poi mi ricordo di quando vivevo qui con mio fratello, andavamo a scuola insieme”, ha concluso.