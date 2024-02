Si appresta a scendere in campo la Juventus, tornata a -10 dall'Inter dopo la partita di ieri vinta dai nerazzurri contro la Salernitana. Prima del calcio d'inizio del match con il Verona, il tecnico Massimiliano Allegri parla ai microfoni di DAZN ridimensionando un po' le ambizioni della sua squadra: "Dobbiamo superare questo momento dove abbiamo fatto un punto in tre partite, non dovrebbe capitare ma spesso capita. Adesso è toccato a noi e dobbiamo rialzarci. L'Inter sta facendo cose straordinarie viaggiando a 2,7 punti di media e sarebbe stato difficile starle dietro. Abbiamo peccato nelle due partite in casa, adesso dobbiamo pensare in partita in partita. Cerchiamo di fare bene oggi e di ripartire".

