Con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità necessarie, nasce l'UEFA Player Agent Programme, "corso executive della durata di tre mesi progettato specificamente dalla Federcalcio europea per agenti attuali e futuri" come spiega Calcio e Finanza. Corso di cui è testimonial anche l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, oggi agente di mercato e ad della società JC12. Per l'occasione, i colleghi del sito specializzato in materia finanziaria, ha intervistato l'Acchiappasogni, interrogandolo anche su questioni strettamente legate alla sua ex squadra.

Parlando di Inter, Samir Handanovic è stato criticato in alcune occasioni la scorsa stagione per degli errori, e ora il club ha acquistato un nuovo portiere di alto livello: Onana. Qual è la sua opinione su un dualismo di questo tipo? Lei ha vissuto qualcosa di simile con Francesco Toldo?

"Preferisco non commentare il lavoro di altri portieri perché non sappiamo cosa succede in allenamento, o nella loro vita, o nella loro testa. Ed inoltre è sempre molto difficile confrontare tempi diversi. Ho un grande rispetto per tutti loro".

Lei è stato uno dei protagonisti del Triplete nel 2009/10. Un ricordo di quella stagione incredibile con l’Inter?

"È stata davvero una stagione fantastica. Avevamo una squadra meravigliosa. Quello che ricordo è che in campo eravamo tutti veri combattenti… non abbiamo mai regalato niente ai nostri avversari. Per noi è stata una stagione meravigliosa. Non la dimenticherò mai".