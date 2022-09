Non solo Prima Squadra: anche il ct della Nazionale azzurra U-21 Paolo Nicolato rende nota la lista dei giocatori convocati per le prossime amichevoli contro Inghilterra e Giappone. Presente Raul Bellanova dell'Inter, ma anche Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola, nerazzurri in prestito rispettivamente ad Anderlecht e Salernitana.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza) Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli (Pisa), Alessandro Circati (Parma), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Viti (Nizza), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);