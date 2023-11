Un punto serviva e un punto è arrivato: a Leverkusen, l'Italia fa 0-0 con l'Ucraina e si guadagna l'opportunità di difendere il titolo di Campione d'Europa conquistato tre anni fa a Londra. Lo fa però al termine di un match abbastanza sofferto, con un primo tempo dove gli Azzurri hanno avuto diverse opportunità non sfruttate pur rischiando qualcosa e una ripresa dove invece la squadra di Luciano Spalletti ha dovuto sudare parecchio per resistere alle offensive dei gialloblu. Con le unghie e con i denti, e con un brivido in pieno recupero per un possibile fallo in area di Alessandro Buongiorno sul quale però l'arbitro Gil Manzano non ravvisa gli estremi del rigore, l'Italia si prende la qualificazione. In campo tutti i giocatori dell'Inter: Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno giocato l'intero incontro, Matteo Darmian è subentrato a Matteo Politano nel finale.

