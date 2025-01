"Abbiamo cercato di recuperare un po' di energie fisiche e mentali avendo staccato mezza giornata. La partita con l'Atalanta è stata come sempre dispendiosa e ora cercheremo di recuperare e di lavorare anche oggi per arrivare al meglio domani", così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha risposto a Inter TV a proposito della preparazione della finale di domani contro i cugini del Milan.

Con l'arrivo di Conceiçao sarà sicuramente una partita diversa dalle ultime. Che Milan si aspetta?

"È un derby quindi sappiamo come sono sentite queste partite. C'è un nuovo allenatore che i propri principi ben chiari che noi conosciamo perché lo abbiamo già affrontato in Champions. Abbiamo visto la partita con la Juventus dell'altra sera, sono rimasti sempre in partita senza mai mollare e hanno fatto un grandissimo secondo tempo".

Quanto può contare questa Supercoppa anche per il prosieguo stagionale?

"Quello tantissimo, ma perché c'è in palio il primo obiettivo stagionale. Obiettivo che tutti noi vogliamo conquistare, sia noi dell'Inter che quelli del Milan".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!