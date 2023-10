Dopo i minuti giocati con la Nazionale francese, Marcus Thuram tornerà in quello che in poco tempo è diventato il suo habitat naturale, la Serie A, almeno a guardare i numeri fatti registrare nelle prime otto giornate: l'ex attaccante del Gladbach, infatti, ha già fornito cinque assist in campionato, diventando uno dei soli due giocatori con Saúl Ñíguez ad aver già servito almeno cinque passaggi vincenti su azione nei maggiori cinque campionati europei in corso.

