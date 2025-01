Occhi puntati sull'infermeria in casa Inter dopo il rientro dall'Arabia. Al momento lo staff medico nerazzurro ha in programma degli esami strumentali solo per Joaquin Correa, mentre per Yann Bisseck (fastidio muscolare) e Hakan Calhanoglu (uscito nel primo tempo del derby a causa di un affaticamento all'adduttore destro) non sono previsi ulteriori controlli.

Per il tedesco e il turco l'intenzione è di aspettare ancora un po' di tempo per capire le loro condizioni: se il fastidio dovesse permanere, allora anche loro verranno sottoposti ad ulteriori controlli. Nessun problema per Stefan de Vrij: per l'olandese solo crampi.

