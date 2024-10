Durante la conferenza stampa pre-Juventus di Simone Inzaghi c'è stato modo di parlare anche di Tajon Buchanan. Il canadese è in fase di recupero dal brutto infortunio alla tibia e il tecnico nerazzurro ci ha tenuto ad elogiarlo, seppur ricordando le difficoltà delle rotazioni tra esterni e difesa in questo periodo: "Buchanan ha fatto ieri il primo in gruppo. Lo abbiamo voluto e aspettato, potrà darci soddisfazioni perché è un ottimo giocatore. Si stava inserendo al meglio e ha avuto questo problema. Con l'infortunio di Carlos siamo un po' in emergenza ma abbiamo visto la partita di Bisseck, abbiamo Darmian che può giocarci per cui bisognerà cercare di arrangiarsi un po'".

