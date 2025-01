Domani a San Siro sarà una partita dal sapore particolar per Sam Beukema, difensore centrale del Bologna tra i leader della squadra di Vincenzo Italiano. Beukema, infatti, incrocerà una delle squadre che lo osserva per il prossimo calciomercato estivo e come sottolinea Gianlucadimarzio.com avrà un'’occasione per mettersi in mostra sotto gli occhi della dirigenza nerazzurra.

Ma non solo l’Inter. Su di lui rimangono vigili e interessate anche altre big d’Europa come la Juventus e le due nobili di Madrid, Real e Atletico. In più, Beukema ritroverà da avversario l’amico e compagno in Nazionale olandese Stefan de Vrij. Un rapporto, quello tra i due, che va avanti da molti anni, addirittura dai tempi delle giovanili del Feyenoord.

