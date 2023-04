Non ci sono più biglietti a disposizione per Inter-Benfica. Alla vigilia della sfida contro i portoghesi nell'andata dei quarti di finale di Champions League, i tifosi nerazzurri hano fatto registrare un grande risultato in linea con quanto avvenuto un po' per tutta la stagione. Non è finita qui. Secondo quanto annunciato dal club di via della Liberazione, infatti, procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio.