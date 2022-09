In vista di Inter-Bayern Monaco, primo appuntamento della Champions League 2022/23 per il Biscione (sfida in programma mercoledì 7 settembre alle 21:00 a San Siro), la UEFA ha reso noto il programma della vigilia: Simone Inzaghi e un giocatore nerazzurro parleranno alla stampa alle ore 15, mentre alle 19.30 sarà la volta dei bavaresi.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 6 settembre 2022.

Ore 11:00 - Allenamento FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile.