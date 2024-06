Nella Seleccion argentina ci sono sei giocatori in lotta per tre posti che valgono la convocazione definitiva per la prossima Copa America. Uno dei tre ballottaggi di coppia riguarda Valentin Carboni, gioiellino dell'Inter nell'ultima stagione in prestito al Monza: il promettente classe 2005 - riferiscono i colleghi di TyC Sports - si gioca un posto in lista con Angel Correa.

Gli altri due nodi da sciogliere per il ct Scaloni sono invece legati a Marcos Acuña e Valentín Barco, ma anche a Leo Balerdi e Martínez Quarta.

