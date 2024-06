Lautaro Martinez potrebbe essersi guadagnato un posto nell'equipo alternativo dell'Argentina che affronterà il Perù domenica notte (ora italiana) grazie ai due gol segnati nei ritagli di tempo che gli ha concesso fin qui Lionel Scaloni nelle prime due partite di Copa America contro Canada e Cile. Attorno al Toro potrebbero gravitare Alejandro Garnacho e Valentin Carboni, giovani che avranno certamente minuti a Miami per stessa ammissione del ct campione del mondo. Sempre pensando all'ultimo terzo di campo, infine, potrebbe arrivare anche il turno per Angel Di María, che contro il Cile ha toccato quota 142 presenze con la maglia dell'Albiceleste, agganciando Javier Zanetti al terzo posto nella classifica all time. Lo riporta Tyc Sports.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!