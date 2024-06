Alexis Sanchez non rinnoverà il contratto in scadenza con l'Inter e il suo futuro potrebbe essere in Argentina, con il grande ritorno al River Plate tra le ipotesi. La dirigenza dei Millonarios, ricorda TyC Sports, ha contattato il cileno qualche mese fa nella speranza di convincerlo a lasciare l'Europa, che resta la priorità del Niño Maravilla.

Al momento, però, Sanchez "non ha trovato accordi con nessun altro club e il River lo aspetta a braccia aperte", assicurano i colleghi sudamericani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!