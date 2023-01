C'è delusione in casa Inter per il termine della vicenda Skriniar . La gestione dell'uscita di scena non è piaciuta alla dirigenza, particolarmente le parole dell'agente Sistici durante la gara contro l' Empoli , "intermpestive e pure accusatorie" come scrive Tuttosport .

Perisic, cita come esempio il quotidiano, non disse mai che sarebbe andato via. Su Skriniar è già chiaro l'addio. Anche ieri nessuna chiamata dal PSG, scrive Tuttosport. "L’Inter rimane convinta che la società francese non affonderà il colpo o al massimo offrirà poco, meno di 10 milioni - difficile che arrivi il sì a quel punto - e prenderà il difensore il primo luglio. Senza l’urgenza di sostituirlo, l’Inter potrà ragionare con calma sul suo erede. Scalvini dell’Atalanta rimane il grande obiettivo, ma con la ricca concorrenza che si sta allargando a mezza Europa, sarà davvero arduo portarlo a Milano, considerando la già l’alta valutazione data dai bergamaschi, ovvero almeno 40 milioni".

I nomi che circolano sono queli noti di Tiago Djalò e Milenkovic, oltre a Smalling ma l'inglese è per il quotidiano un'alternativa se dovesse andare via De Vrij, non Skriniar.