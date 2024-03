Come riporta oggi Tuttosport, in città a Madrid per Atletico-Inter ci sarà pure Alejandro Camaño, procuratore di Lautaro Martinez, che dovrebbe incontrare Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Argomento di cui discutere, il rinnovo di contratto dell'argentino. C'è una volontà reciproca di andare avanti assieme, ma servirà uno sforzo supplementare per arrivare ai 9 milioni più bonus chiesti dalla controparte.