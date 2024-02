Tuttosport conferma oggi l'interesse dell'Inter per Kayode, diciannovenne laterale della Fiorentina blindato da un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno (LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Come scrive il quotidiano, continuerà ad essere monitorato al pari di Wan-Bissaka e Holm perché i nerazzurri vogliono tenersi un'alternativa a destra in vista del mercato.

Questo nel caso in cui con Dumfries non si dovesse trovare un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2025. Il giocatore olandese vorrebbe restare, ma chiede 5 milioni a fronte di un'offerta da 4 più bonus. Serve accordarsi onde evitare l'addio in estate, che sarebbe quasi inevitabile per non perdere il calciatore a parametro zero l'estate successiva.