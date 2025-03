Nel casting per trovare un nuovo difensore spunta un nome nuovo pubblicato oggi su Tuttosport. Si tratta di Jay Idzes, nazionale indonesiano del Venezia, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli.

Nelle ultime settimane, però, Inter e Atalanta, hanno deciso di monitorare il giocatore, che ha "annullato" gente del calibro di Dovbyk, Dia e Lukaku, ma anche Retegui nella sfida del Gewiss contro i bergamaschi.

Non è un mistero, si legge, che l'Inter stia cercando un centrale da far crescere al fianco di un totem come Acerbi. Le qualità in marcatura e negli anticipi di Idzes, classe 2000, hanno colpito gli osservatori nerazzurri e la società vanta un grande rapporto con i veneti (vedi le operazioni Oristanio, Stankovic e Radu).

Il centrale, tra l'altro, ha scelto di giocare per la nazionale indonesiana e pare che nella scelta abbia inciso anche Erick Thohir, ex presidente dell'Inter. Chissà che non possa essere un segno del destino.