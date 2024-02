L'unica nota dolente della notte di Roma che ha portato l'Inter ad un altro successo in campionato riguarda Francesco Acerbi, uscito in anticipo dal campo per un indurimento al polpaccio destro. Tra oggi e domani le condizioni del giocatore verranno valutate con ulteriori accertamenti, riferisce Tuttosport. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma la zona è delicata e quindi lo staff di Inzaghi resta un po' in apprensione.

