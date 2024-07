Il nome nuovo per la difesa nerazzurra è Yarek Gasiorowski. Il difensore centrale mancino del Valencia, 1,92, con 14 presenze di cui 5 da titolare nelle ultime 6 partite di Liga, è il nome emerso nei colloqui con l'agente Sergio Barila durante la trattativa per arrivare a Josep Martinez. A scriverne è oggi Tuttosport.

Fresco campione d'Europa con la Spagna Under 19, era in passato nel mirino della Juventus e ha un contratto col Valencia fino al 2025 con clausola rescissoria tra i 15 e i 20 milioni di euro. Gli spagnoli hanno anche un'opzione per un rinnovo biennale. L'Inter sta costruendo però con le cessioni un "tesoretto" grazie al quale potrebbe riuscire a fare un'offerta importante agli iberici.

Foto: screen ElDesmarque