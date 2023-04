Non c'è solo il campo tra le sfide del derby d'Italia. Anche sul mercato le due contendenti si danno battaglia. Per Davide Frattesi, "con la Roma terzo incomodo piuttosto scomodo - si legge su Tuttosport - . L’estate scorsa sembrava promesso sposo dei giallorossi e che il matrimonio possa celebrarsi tra un paio di mesi non è uno scenario da escludere. La volontà del calciatore può fare la differenza e il centrocampista neroverde valuterà proposte e progetti sapendo che Juventus e Inter sono in pole position".

Molto può cambiare a seconda di chi lascerà rispettivamente Torino e Milano. I bianconeri devono capire cosa accadrà a Rabiot. I nerazzurri perderanno Gagliardini a zero, il quotidiano dà come "molto probabile" anche l'addio di Brozovic. "In caso di conquista di un posto in Champions League, l’Inter avrebbe le risorse per effettuare un investimento - si legge - al contrario, probabile invece che si punti su un parametro zero, con Pereyra dell’Udinese nome caldo. Restando nella sfera azzurra, l’Inter è sempre molto attenta a Retegui, l’argentino che Mancini ha già lanciato nell’Italia, e del ragazzo del Tigre ha parlato anche la Juventus, attenta pure a un altro giovane italiano di talento seguito da vicino dai nerazzurri: il difensore Scalvini, lanciato da Gasperini a Bergamo e già nel giro della Nazionale maggiore".