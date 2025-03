Javier Zanetti e Pablo Paz, padre di Nico Paz, si sono confrontati sabato durante l'intervallo di Como-Venezia. Una foto che ha fatto il giro del web, come sottolinea oggi Tuttosport. "Pupi" è uno dei simboli del calcio argentino e dopo il "golpe" Lautaro Martinez (strappato in extremis all'Atletico Madrid) ora sta lavorando sull'affare Nico Paz.

Il boccino è però in mano al Real Madrid, che sta seguendo la stagione del giovane argentino con grande attenzione e potrebbe prevedere per lui una parabola come quella di Brahim Diaz, lasciato al Milan ma poi riportato all'ovile. Nico Paz vorrebbe continuare il suo percorso di crescita ed evitare di fare la stessa fine di Arda Guler, che ad oggi ha giocato sette gare in stagione da titolare tra Liga e Champions. All'Inter, invece, sarebbe la stella della campagna acquisti e sbarcherebbe in un club in cui gli argentini hanno fatto la storia.