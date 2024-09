Rinnovo sì, ma senza clausola. Anche Tuttosport conferma le indiscrezioni delle ultime ore sul rinnovo tra l'Inter e Denzel Dumfries: l'olandese firmerà nei prossimi giorni il nuovo accordo fino al 2028 che lo porterà a guadagnare 4 milioni netti più bonus a stagione (che grazie al Decreto Crescita peseranno meno sul bilancio).

Per un eventuale approdo in Premier League, dunque, ci sarà tempo. "O meglio, qualora in futuro qualche società inglese voglia puntare sul laterale classe ‘96, dovrà accordarsi con l’Inter e pagare il cartellino dell’atleta, non meno presumibilmente di 20-25 milioni di euro", scrive TS.

