L'Inter è in corsa per arrivare a Jonathan David. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport i nerazzurri stanno cercando di conquistare una posizione di rilievo. L'attaccante non rinnoverà col Lille e la società ci sta pensando da almeno un paio di stagioni.

C'è però forte concorrenza: solo in Italia si parla di Milan, Napoli e Roma, oltre alla Juventus. All'esterò l'Atletico Madrid e le inglesi. I nerazzurri non mollano la presa, la dirigenza sa di aver costruito le basi per la squadra attuale con tanti parametri zero e nel caso di David c'è anche il fattore anagrafico: compirà 25 anni il 14 gennaio, è ancora un profilo giovane e può diventare un asset per il club, come richiesto da Oaktree.

Tatticamente, si legge ancora, sarebbe un rinforzo ideale per l'Inter potendo disimpegnarsi da prima come da seconda punta. Potrebbe formare un super quartetto con Lautaro, Thuram e Taremi ma anche sostituire Thuram in caso di eventuale addio del francese.