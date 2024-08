Secondo Tuttosport, è sempre più a rischio la finale di Champions League del 2027 a San Siro. Troppa incertezza attorno alla possibile ristrutturazione del Meazza da parte di WeBuild. La Figc ha scritto al Comune di Milano per avere la garanzia che a maggio 2027 non ci saranno lavori in corso a San Siro.

La risposta di Palazzo Marino arriverà entro fine settimana, ma difficilmente potrà scongiurare i timori della Federazione perché vorrebbe dire rimandare di tre anni l'eventuale progetto di WeBuild. La decisione del Comitato Esecutivo dell'Uefa arriverà il 24 settembre, per allora i club diranno se accetteranno o meno il piano di WeBuild.