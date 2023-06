Spunta un nome nuovo nella trama di trattative tra Inter e Barcellona: è quello del difensore centrale dei blaugrana Eric Garcia, che secondo il quotidiano Sport sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri in cerca di occasioni valide per rinforzare la propria difesa. Il Barça, dal canto suo, si ritiene già a posto in quella posizione viste le presenze di Ronald Araujo, Andreas Christensen, Íñigo Martínez e Jules Koundé. Il Barça vorrebbe un trasferimento definitivo per Garcia, anche se in casa Inter non ci sono troppe risorse per affrontare le operazioni di acquisto di questa estate.

La valutazione del calciatore balla tra i 10 e i 15 milioni di euro, il prestito rimane un'opzione ma solo se accompagnato da un'opzione di acquisto per la prossima stagione. Garcia, che vuole capire il suo futuro quanto prima, è sondato anche da club di Premier League che però ancora non hanno fatto proposte.