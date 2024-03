La dirigenza dell'Inter è intenzionata ad intervenire sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Taremi e Zielinski alzeranno già il livello della rosa, ma la sensazione è che l'Inter voglia fare un altro investimento importante in avanti e regalare ad Inzaghi una terza punta di spessore.

In attesa di capire quale sarà la decisione su Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza, il sogno in casa Inter porta a Zirkzee. Il Bologna parte da una valutazione di 40 milioni (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). L'alternativa è Serhou Yadaly Guirassy, attaccante dello Stoccarda e della nazionale guineana seguito anche dal Milan. Per lui basterebbe esercitare la clausola da 17 milioni di euro.