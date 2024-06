Dopo la visita di qualche giorno fa di Beppe Riso, agente di Davide Frattesi, in casa Inter, visita al termine la quale lo stesso procuratore ha ammesso di aver parlato dell'ex Sassuolo, Sportmediaset irrompe con un'altra notizia che preoccupa i tifosi del Biscione. A lasciarsi suggestionare dalla voglia del centrocampista romano di avere più minutaggio è la Juventus. Il club bianconero - come spiega l'emittente televisiva - ha pensato al numero 16 di Inzaghi per puntellare la rosa da servire a Thiago Motta.

Una suggestione che però non trova terreno fertile in quel di Milano, dove il neo-presidente della Beneamata non ha la minima intenzione di 'regalare' un giocatore italiano, prezioso prodotto del parco giocatori dei Campioni d'Italia, ad una diretta avversaria, oltre che storica rivale. I nerazzurri non ritengono Frattesi un uomo mercato e tra i due club non c'è stato alcun contatto.

