La notizia lanciata oggi da Tuttosport su un possibile scambio Inter-Juventus tra Federico Chiesa e Davide Frattesi non trova riscontri. Questo quanto risulta alla redazione di SportMediaset che smentisce le voci su un possibile approdo in nerazzurro dell'ex Fiorentina in cambio del centrocampista in bianconero. Nessuna conferma anche su un possibile scambio con il Napoli che coinvolgerebbe Giacomo Raspadori, mentre la Roma resta alla finestra.

Nei prossimi giorni è intanto in agenda un incontro tra Fali Ramadani, agente dell'attaccante, e Cristiano Giuntoli per provare a trovare una soluzione al braccio di ferro: la speranza bianconera è che arrivino proposte dalla Premier League, secondo l'emittente destinazione preferita dal 7 juventino.

