Quello che va chiudersi è un 2022 decisamente da dimenticare per Alessio Cragno: l'estremo difensoreha vissuto la retrocessione in Serie B col Cagliari alla fine della scorsa stagione e nella prima parte dell'attuale campionato ha collezionato zero presenze in Serie A con la maglia del Monza, chiuso da Michele Di Gregorio. E in Nazionale è ormai scavalcato nelle scelte di Roberto Mancini da Guglielmo Vicario e Ivan Provedel. Ma adesso, secondo la redazione di Sport Mediaset, Cragno si ritrova ad essere uomo mercato: in caso di salvezza, è previsto l'obbligo di riscatto da parte del club brianzolo per 3,6 milioni; difficile pensare però che il Monza possa spendere quella somma per un giocatore che sostanzialmente non vede il campo e che nel 2024 vedrà scadere il contratto coi rossoblu. E allora, si può pensare ad un nuovo prestito, con potenziale derby tra il Milan, che cerca un back-up di Mike Maignan, e l'Inter che vuole un portiere da alternare ad André Onana una volta esaurita l'esperienza di Samir Handanovic.