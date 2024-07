Sportmediaset fa il punto sulla difesa dell’Inter in caso di partenza di Stefan De Vrij. Secondo l’emittente, il nome nuovo sui taccuini di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Jaka Bijol, difensore in scadenza l’anno prossimo nell’Udinese e quindi acquistabile per 15-20 milioni di euro. Sulle tracce dello sloveno ci sono però anche Fiorentina e Bologna, che a differenza dell’Inter non devono aspettare l’eventuale uscita dell’olandese per poter comprare.

Sul fronte Kim Min-jae, invece, al momento c’è un no secco alla cessione in prestito da parte del Bayern Monaco, che dopo averlo acquistato lo scorso anno dal Napoli per 58 milioni di euro vorrebbe cederlo a titolo definitivo rientrando almeno in parte dell’investimento.