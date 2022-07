Denzel Dumfries continua a fare gola a diverse big europee. Come riportato da Sportmediaset, sulle tracce del laterale olandese dell’Inter ci sarebbero Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. L’Inter lo scorso anno ha prelevato il calciatore dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni di euro, quest’anno sarebbe disposta a privarsi del calciatore per una cifra non inferiore ai 30 milioni.