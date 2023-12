Ancora un'indiscrezione da San Siro, dove tra poco più di un paio di ore andrà in scena Inter-Udinese, che rivela il ritorno di Alessandro Bastoni sin dal primo minuto. Anche Sky Sport, nella probabile formazione di Inzaghi abbozzata in collegamento dal prato del Meazza, dà titolare il difensore italiano, ai box dall'ultima sosta per le Nazionali per via di una distrazione ai flessori della coscia sinistra rimediata a Coverciano. Sale definitivamente dunque la quota che vedrà l'ex atalantino in campo dal primo momento a protezione di Sommer, al fianco di Acerbi e Bisseck.

Centrocampo rodato invece quello che dovrebbe schierare Inzaghi, eccezion fatta per l'assenza di Dumfries, alle prese con il risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra che lo terrà fuori per qualche partita. Attacco affidato ai magici due Thuram, Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

